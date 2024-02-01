為結束加薩戰爭鋪路 美推動3階段長期停火協議

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）熟悉談判情況的美國和阿拉伯官員說，美談判人員正在推動一個可以停止加薩戰爭的3階段停火協議，時間長到足以減緩以色列軍事勢頭，並為更為持久的休戰狀態鋪路。

「華爾街日報」報導，根據國際情報首長本週在巴黎達成的協議草案，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）正在考慮一個由3部分組成的協議，第一階段會停火6週並釋放在加薩的人質，接下來兩階段則會看到戰鬥停止以及更多人質獲釋。

官員們說，以中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）為首的美國談判人員認為，長時間暫停（pause）軍事行動過後，以色列將很難再以同樣強度重燃戰火；美國也告訴其他談判人員，以色列正在考慮的一個階段是，人質一旦全數獲釋，大型作戰行動就將有所侷限，包括對加薩的空襲行動。

華爾街日報記者詢問是否在考慮這類構想時，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室未回應置評要求。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們正在研究把擴大暫停軍事活動當作目標。至於時間多長，這都是討論的一部分，但會比我們去年11月看到的要久，當時戰火停頓了約1週。」

柯比說，目前「還沒有人在達陣區跳舞慶祝」，但政府樂觀認為可讓各方同意停止戰鬥，讓人質得以離開加薩，並讓更多人道救援物資進入。

根據與會人士提供給華爾街日報的協議草案，在第一階段，以色列將停止在加薩的所有軍事行動，包括無人機偵察行動，為期6週，讓哈瑪斯有時間聚集即將釋放的人質。這個階段中，包括長者、病患與孩童的平民人質將獲得釋放，且當地巴勒斯坦平民可以在加薩走廊內自由移動，救援物資也能運至所有地區。

協議草案指出，如果第1階段成功，就將執行第2階段，也就是哈瑪斯釋放以色列女兵。屆時，更多人道救援物資將送進加薩走廊，且協議將保證醫療院所、供水服務與烘焙店的運作。

根據協議草案，在潛在停火的第3階段中，哈瑪斯將釋放男性士兵並交出死亡人質的遺體。談判人員說，哈瑪斯同樣要求歸還在去年10月7日突襲以色列期間遭殺害的巴勒斯坦人遺體。

由於以色列是徵兵制國家，哈瑪斯將特定年齡內的所有以色列人都視為士兵。

協議第3階段預料是最難保證行得通的一部分，因為加薩的哈瑪斯領導階層有可能扣住一小群人質，既當作談判籌碼也當作人肉盾牌；而以色列領導人也可能拒絕釋放重要的巴勒斯坦囚犯。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130201