美駐約旦基地遇襲 白宮：伊拉克民兵集團所為
2024/2/1 08:23（2/1 08:30 更新）
（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國白宮今天表示，民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）是上週末期間攻擊美國駐約旦基地、造成3名美國軍人喪生的主使。
法新社報導，白宮最高國防機構國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美國情報圈有高度信心認為，做出此事的為傘狀集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」，這是一個背後有伊朗撐腰的民兵聯盟。
美國國防部表示，1月28日的無人機轟炸行動除了造成這個偏遠基地內3名軍人罹難，另有約40人受傷。
美國總統拜登雖表示已決定好如何對這起死亡轟炸做出回應，但並未對外詳述計畫內容，也未說明時間點。
柯比重申拜登政府的立場：「我們將會以我們選定的方式及時間做出因應。」
他說：「諸位過去48小時沒有看到任何進展，並不意味接下來沒有任何進展。」他說：「不僅是一次行動，可能是多重行動。」
「伊拉克伊斯蘭反抗運動」派系之一的「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）昨天宣布，他們將暫停攻擊美軍。
柯比則表示：「大家不能把真主黨旅的話當真。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130201
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