約旦基地遇襲3死 美：防空系統未識別出敵方無人機

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）約旦美軍基地遭親伊朗民兵攻擊造成美軍3死，拜登政府正權衡既能報復但又不會引發直接開戰的回擊選項。美方查出，當時防空系統未能識別混在己方返航無人機的來襲無人機。

美軍中央司令部28日指伊朗幕後支持的民兵以無人機襲擊約旦一處美軍基地導致3名美軍陣亡。這是去年10月7日以色列遇襲並與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在加薩開戰以來，首度有駐中東的美軍命喪類似襲擊。

紐約時報引述2位不具名美方官員透露，來襲無人機被誤認為是自遠程補給基地返回的美方無人偵察機，防空系統因此未能反應。官員們還說，同一時間另2架襲擊敘利亞東南部附近其他據點的敵方無人機就被擊落。

華盛頓郵報指出，五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）告訴媒體，這次攻擊發生於28日凌晨，打中基地內供作官兵起居營房的貨櫃屋，遇襲時官兵們正在床上酣睡。其他官員透露傷者已增加至47人。

一名得知事件調查簡報的消息人士透露，基地防空系統當時處於運作狀態，返航美方無人機都裝有自動的敵我識別系統供區分，因此美方正調查攻擊者是否故意將襲擊無人機安插在返航美國無人機附近，以避免被偵測識別。

調查人員要釐清的一個關鍵問題是美方無人機飛行模式有無被人掌握（例如在固定時間起飛和返航）。前美方官員表示，若攻擊者能模仿美國飛機的出勤模式，代表他們可能取得重要的信號情報，甚至不排除有和美國友好的政府涉入幫助攻擊者。

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科（Tom Karako）表示，其實躲過偵測與欺瞞防空系統並非新鮮事，這次事件凸顯需讓遇襲的Tower 22等這類防護力較弱的前哨基地能有更多應變能力和能徹底搜索異常情況的機制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美方的回擊可能採多層次、分階段且會持續一段時間。

紐時認為，美國總統拜登誓言將報復，連續兩天與高階國安幕僚討論打擊敘利亞、伊拉克、伊朗境內目標的可能。高層官員表示美軍曾制定計劃，如官兵在中東被伊朗支持的民兵殺害，就會打擊伊拉克和敘利亞的伊朗軍事顧問和訓練人員，直接攻擊伊朗的機會不高。

另有美國主流媒體披露，不排除美軍可能採取攻擊伊朗但不會承認的隱蔽行動，藉此表達反擊訊息。拜登政府也有可能針對伊朗官員下殺手，例如川普任內在2020年下令狙殺伊朗革命衛隊高階將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

回擊伊朗的方式與力道也勢必牽動拜登連任壓力，他必須一方面制裁這些伊朗代理人角色的民兵團體、遏制伊朗在區域行事，一方面不讓美國和伊朗陷入直接衝突。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員迪馬喬（Suzanne DiMaggio）表示，最可能的情況是美國將鎖定位於伊朗境外但與德黑蘭密切相關者，「對伊朗領土的直接攻擊很可能意外引發一場戰爭，也會危及以色列與哈瑪斯正在進行的人質釋放和停火談判」。

美國可能會打擊部署在敘利亞等地的伊朗革命衛隊。曾任職白宮國安會的退役陸軍中將斯波爾（Thomas Spoehr）說：「他們必須打擊穿制服的伊朗軍隊成員，可能是那些在伊拉克、敘利亞或葉門作戰的人。找到這些人並不難。」（譯者：陳亦偉）1130130