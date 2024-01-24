專家：西方若不正視雙標指控 恐難捍衛國際秩序

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國智庫「皇家國際事務研究所」執行長馬杜斯（Bronwen Maddox）今天指出，為確保國際社會對國際法及國際制度的支持，西方有必要直球對決自身遭遇的「雙重標準」指控。

馬杜斯說，若低估「雙標」指控的威力，西方恐終將無力化解發生在烏克蘭及中東地區的戰事。

馬杜斯曾任職於「金融時報」（Financial Times）、「泰晤士報」（The Times）等英國大報，2022年8月接任皇家國際事務研究所（Chatham House）執行長。今天是她任內第二場年度演說，按例聚焦新一年的國際事務挑戰，題為「捍衛民主而非雙標」。現場聽眾包含英國官方人士、駐英外交人員。

她首先提到今年的「超級選舉年」、全球有超過60個國家地區舉行層級不等的選舉。部分選舉將考驗選民抵抗「專制」的意願有多強大。以台灣為例，「支持獨立」的候選人賴清德贏得總統大選，儘管中國目前的反應相對低調，局勢未來仍有可能升高，並讓台灣「很不好過」。

演說最引發聽眾討論的內容是關於西方遭遇的「雙重標準」指控。

馬杜斯說，民主政體若想成為榜樣，得先以實績證明自己。西方自由民主政體若不正視「雙標」、「虛偽」等指控及其成因，並加以應對，則無異於給那些企圖削弱西方、但極度偽善的人遞子彈，例如莫斯科即為將「雙標」指控當武器運用的好手。

西方被控「雙標」、「虛偽」不是新鮮事，但在2022年2月俄羅斯對烏克蘭全面發動侵略戰爭、以及2023年10月以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰後，相關指控趨於白熱化。

馬杜斯援引她近幾個月在中東地區、印度等地與各國官員交流的經驗說，西方有必要接受事實：許多國家認為過往的國際秩序「不平等」。

這些國家傾向認定，70多年前、第二次世界大戰後建立的國際規則是對擬定規則的西方國家有利，而相關西方國家只會在符合自身利益時，選擇性地尊重規則。

馬杜斯指出，在某些情況，西方各國政府確實有理由為自己辯護，例如即便是形塑對外政策，各國也得衡量自身國家利益。不過，重點在於，西方國家未能總是做到讓自己的行為大致符合被強力推廣的國際規則。

她舉例，在以色列和巴勒斯坦的衝突中，西方國家、特別是美國，長期容許相關爭議惡化、以為問題會自動消失，並容許以色列將猶太定居點任意擴張至原劃定供巴勒斯坦未來建國的約旦河西岸（West Bank）土地。

以色列政府拒絕討論巴勒斯坦的權利主張，但部分阿拉伯國家也免不了罪責。馬杜斯說，某波斯灣國家一名政府高階官員曾在以哈戰爭爆發前兩週告訴她，反正以色列15年內就有可能拿下西岸。

另一方面，以色列在加薩（Gaza）的作戰方式及其導致的慘烈人道後果、以及對國際人道援助進入加薩的層層限制，讓越來越多人得以宣稱，西方關心烏克蘭人的苦難甚過巴勒斯坦人的苦難；西方在烏克蘭捍衛國際法，在約旦河西岸或加薩卻不是這麼一回事。

馬杜斯說，以色列已落入哈瑪斯的圈套：對哈瑪斯恐怖攻擊行動的軍事回應方式讓以色列持續流失國際支持。如今，即便是美、英這兩個最強力支持以色列自我防衛權利的國家，也已開始在譴責哈瑪斯之餘，批評以色列的軍事回應手段。

馬杜斯指出，歐美應向以色列明確表達，儘管有充分正當理由亟欲根除哈瑪斯，以方目前採取的軍事策略恐無助達成此目標，同時卻已造成令人難以接受的大量平民傷亡。歐美應敦促以色列承認巴勒斯坦的權利、接受其國家地位。（編輯：馮昭）1130124