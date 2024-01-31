青年運動彈襲美艦 威脅繼續攻擊美英軍艦

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（中央社杜拜31日綜合外電報導）伊朗支持的葉門叛軍青年運動今天表示，已對紅海上一艘美國軍艦發射「數枚」飛彈，並表示將「基於自衛」，繼續攻擊紅海上美國和英國軍艦，引發全球貿易將遭到長期干擾的疑慮。

法新社報導，青年運動（Houthi）發布聲明表示：「葉門武裝部隊海軍在全能的真主幫助下，向紅海上的美國海軍驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）發射數枚…海軍飛彈。」

軍方發言人在聲明中表示，參與「侵略」葉門的所有美國和英國軍艦都是攻擊目標。

此前，美軍中央司令部（US Central Command）指出，葛瑞夫里號於當地時間昨天晚間11時30分左右擊落一枚青年運動發射的飛彈。這是紅海一系列類似事件中的最新一起。

美軍中央司令部聲明提到：「伊朗支持的青年運動武裝分子從其控制的葉門領土往紅海發射一枚反艦巡弋飛彈。這枚飛彈遭葛瑞夫里號擊落。目前沒有傷亡或毀損通報。」

路透社報導，青年運動表示，將堅持不懈展開軍事行動，直到加薩走廊的戰爭達成停火協議、食物和藥品被允許送進這個飛地，以緩解嚴重的人道主義危機。

隨著以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭引發的動盪在地區蔓延，美國和英國已向葉門境內的青年運動目標發動攻擊，並將這個民兵團體重新列入恐怖組織名單。

這場衝突也擴散到中東其他地區。伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和以色列軍隊在邊境地區交火，伊拉克武裝組織也襲擊駐伊拉克美軍。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130131