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青年運動控美英空襲葉門石油出口碼頭

2024/1/27 16:59（1/27 17:31 更新）
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美軍和英軍對葉門叛軍「青年運動」發動兩次空襲，目標是葉門主要石油出口碼頭拉斯伊薩港。（中央社製圖）
美軍和英軍對葉門叛軍「青年運動」發動兩次空襲，目標是葉門主要石油出口碼頭拉斯伊薩港。（中央社製圖）
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（中央社開羅27日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）經營的馬西拉電視台（Al-Masira）今天說，美軍和英軍發動兩次空襲，目標是葉門主要石油出口碼頭拉斯伊薩港（Ras Issa）。

路透社報導，目前無法立即知曉進一步的細節。

這次空襲發生之際，葉門叛軍「青年運動」加強攻擊過境紅海的船隻，其中昨天的襲擊引發一艘油輪起火。

美國軍方說，貿易商托克集團（Trafigura）營運的馬林魯安達號（Marlin Luanda）受損，但沒有人員受傷的通報，一艘美國海軍艦艇正在提供援助。

美軍中央司令部（US Central Command）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X貼文表示，大約8小時後，美軍摧毀「青年運動」一枚反艦飛彈，這枚飛彈瞄準紅海並準備發射。

自2023年11月19日以來，與伊朗結盟的青年運動武裝分子向船隻發動一波波的自殺式無人機和飛彈攻擊，回應以色列在加薩的軍事行動。

這些襲擊主要針對在紅海航行的貨櫃船。許多油輪一直在使用這條航線。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130127

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#葉門叛軍
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