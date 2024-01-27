英國油輪亞丁灣遭襲 美反擊摧毀葉門叛軍反艦飛彈

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（中央社沙那27日綜合外電報導）美軍表示，他們今天凌晨摧毀一枚在葉門叛軍「青年運動」掌控地區準備被發射的反艦飛彈。「青年運動」數小時前才以類似軍火攻擊在亞丁灣的一艘英國油輪，引發火災。

法新社報導，美英兩軍近來發動聯合空襲，目的在削弱「青年運動」（Houthi）鎖定攻擊行經紅海船隻的能力。背後有伊朗撐腰的「青年運動」宣稱攻擊行動是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人；以色列正在加薩與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）交戰。

美國也接連單方面進行空襲，但「青年運動」矢言持續攻擊行動。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，他們今天凌晨再度襲擊「青年運動」一枚準備射向紅海的反艦飛彈。

中央司令部在社群媒體平台X發布的聲明還寫道：「美軍隨後出於自衛而擊毀這枚飛彈。」

「青年運動」軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，其海軍部隊昨晚發射飛彈，擊中英國油輪馬林魯安達號（Marlin Luanda）。

他還說：「當時直接攻擊，導致這艘船起火燃燒。」

美軍中央司令部後來證實油輪遇襲，並說「這艘船發出求救信號並通報損毀情況。美國海軍驅逐艦卡尼號（USS Carney）和其他聯軍船艦已回應並正提供援助。目前尚未通報有人受傷」。

中央司令部稍早也指出，「青年運動」昨天下午從葉門朝向位於亞丁灣（Gulf of Aden）的卡尼號發射一枚反艦彈道飛彈，並說「這枚飛彈被卡尼號成功擊落，沒有通報人員受傷或船艦損害的消息」。（譯者：盧映孜/核稿：侯姿瑩）1130127