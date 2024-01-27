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葉門叛軍發射飛彈攻擊英國油輪 船身起火燃燒

2024/1/27 05:23（1/27 07:14 更新）
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圖為葉門什葉派激進團體「青年運動」軍用直升機2023年11月20日飛越紅海。（Houthi Military Media/Handout via 路透社）
圖為葉門什葉派激進團體「青年運動」軍用直升機2023年11月20日飛越紅海。（Houthi Military Media/Handout via 路透社）
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（中央社沙那26日綜合外電報導）葉門叛軍青年運動（Houthi）今天宣稱，他們發射飛彈攻擊一艘英國油輪，導致船身起火，此為這個什葉派激進團體最新一起攻擊貨船的行動。

法新社報導，這起事件發生的同一天，美軍一艘軍艦擊毀一枚青年運動對其發射的飛彈。

美國和英國軍隊已發動兩波聯合攻擊行動，目的在於減損青年運動攻擊紅海（Red Sea）航行商船的能力。

背後有伊朗撐腰的青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，其海軍部隊對亞丁灣（Gulf of Aden）上航行的油輪Marlin Luanda發動攻擊。

他說：「直接對這艘船發動攻擊，船身起火燃燒。」

海事安全公司安布雷（Ambrey）指出，一枚飛彈攻擊亞丁灣葉門港口東南方，導致一艘商船起火燃燒。

安布雷表示，在發文時，這艘商船的船員據報安全。（譯者：徐睿承）1130127

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#法新社
#青年運動
#英國
#紅海
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