葉門叛軍發射飛彈攻擊英國油輪 船身起火燃燒
2024/1/27 05:23（1/27 07:14 更新）
（中央社沙那26日綜合外電報導）葉門叛軍青年運動（Houthi）今天宣稱，他們發射飛彈攻擊一艘英國油輪，導致船身起火，此為這個什葉派激進團體最新一起攻擊貨船的行動。
法新社報導，這起事件發生的同一天，美軍一艘軍艦擊毀一枚青年運動對其發射的飛彈。
美國和英國軍隊已發動兩波聯合攻擊行動，目的在於減損青年運動攻擊紅海（Red Sea）航行商船的能力。
背後有伊朗撐腰的青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，其海軍部隊對亞丁灣（Gulf of Aden）上航行的油輪Marlin Luanda發動攻擊。
他說：「直接對這艘船發動攻擊，船身起火燃燒。」
海事安全公司安布雷（Ambrey）指出，一枚飛彈攻擊亞丁灣葉門港口東南方，導致一艘商船起火燃燒。
安布雷表示，在發文時，這艘商船的船員據報安全。（譯者：徐睿承）1130127
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