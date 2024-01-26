葉門叛軍屢襲商船 蘇伊士運河交通量下滑逾4成

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（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）根據聯合國資料，在葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動攻擊後的過去兩個月期間，行經蘇伊士運河的商業交通量下滑了40%以上，引發聯合國對全球貿易的擔憂。

法新社報導，有伊朗撐腰的「青年運動」表示，他們針對的目標是這個地區與以色列有關的商業和軍事航運，目的是聲援在加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。這迫使一些貨運公司採取距離更長、費用更高昂的航線來避免遭受攻擊。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）主席霍夫曼（Jan Hoffman）今天對記者說：「我們非常擔心紅海航運遭受襲擊加劇全球貿易的緊張局勢，讓地緣政治和氣候變遷造成的既有貿易中斷變得更加嚴重。」

聯合國貿易和發展會議表示，過去兩個月，船隻從紅海改道南非好望角（Cape of Good Hope），導致經蘇伊士運河（Suez Canal）的運輸量下降了42%。埃及的蘇伊士運河連結地中海及紅海。

霍夫曼說，超過80%的國際貨物貿易量是藉由海運運輸，「海上運輸確實是全球貿易的生命線」。

根據聯合國貿易和發展會議的數據，每週經蘇伊士運河的貨櫃船數量比去年同期減少67%，而全球超過20%的貨櫃貿易是經過蘇伊士運河。

霍夫曼說：「考量到從蘇伊士運河改道的主要是大型貨櫃船，貨櫃運量下滑的幅度更大。」

油輪的運輸量下滑了18%，運送糧食和煤炭的散裝貨船運輸量也下滑6%，天然氣運輸則持平。

整體來看，全球貿易有12%到15%，即每年約2萬艘船會經過紅海，穿梭在歐洲和亞洲之間。

隨著其他國際海上貿易路線也面臨中斷的危險，情況愈來愈嚴峻。自兩年前俄羅斯入侵烏克蘭以來，貨物經黑海進出嚴重受限，促使全球糧食價格飆升。

此外，中美洲的乾旱導致巴拿馬運河（Panama Canal）水位下降，大大減少航經這條重要航線的交通量。

聯合國貿易和發展會議警告：「主要貿易路線長期中斷將擾亂全球供應鏈，導致交貨延遲、成本增加及潛在的通貨膨脹等問題。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130126