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美軍葉門外海擊落無人機 摧毀載炸藥無人船

2024/2/2 13:59
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國軍方表示，美軍今天在葉門外海擊落一架無人機，隨後又摧毀了一艘載有炸藥的無人船。美軍指稱這艘無人船由葉門叛軍「青年運動」所操縱，對紅海上往來船隻具有威脅性。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）並表示，背後有伊朗撐腰的「青年運動」（Huthi）發射了兩枚反艦飛彈，可能是瞄準紅海上的一艘貨船，但飛彈並未擊中那艘船。

中央司令部表示，美軍今天稍早在亞丁灣（Gulf of Aden ）上空擊落一架無人機，但未說明這架無人機屬於何方。

美軍中央司令部同時指責「青年運動」操縱一艘裝有炸彈的無人船。美軍將之摧毀時，引發「嚴重二次爆炸」，但未有人員受傷或災損消息。

中央司令部說，「青年運動」之後發射兩枚反艦彈道飛彈，「很可能是朝紅海上的船隻M/V Koi號」，不過「飛彈最後落入海中，沒有擊中這艘船」。

美軍中央司令部提到這艘船懸掛賴比瑞亞國旗，屬百慕達（Bermuda）所有。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130202

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