IMF：紅海危機若持續 埃及將承受最大經濟壓力

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（中央社記者施婉清開羅2日專電）國際貨幣基金指出，針對中東和北非地區多數新興市場和中等收入國家所需的總體融資，因「紅海危機」而擴大，特別是埃及和突尼西亞。再加上未來局勢不確定性對旅遊業的衝擊，埃及經濟陷入窘境並面臨更大挑戰。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，國際貨幣基金（IMF）最新發布的中東和中亞「區域經濟展望報告」。報告稱，中東和北非地區2024年的融資需求預計將比2023年的1560億美元多300億美元。且在2024年，中東和北非新興市場和中等收入國家的通膨率將繼續維持在25.6%的高位，尤其是埃及、蘇丹和葉門。

報告特別強調，為應對葉門叛軍「青年運動（Huthi）」胡塞武裝組織造成的紅海危機，多家航運公司停止從紅海過境，埃及經濟首當其衝受到影響，因為進入紅海前的蘇伊士運河船隻過境通行費收入是埃及重要的外匯來源。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在2日的媒體圓桌會議上稱，埃及是受近期全球挑戰影響最嚴重的國家之一，這些挑戰包括新冠疫情，以及俄烏戰爭、蘇丹內戰和加薩情勢帶來的經濟影響。

紅海危機是因為在去年10月初以哈戰爭爆發後，胡塞組織將與以色列有關聯的船隻作為目標，在位於紅海南出口的曼德海峽（Bab al-Mandab）對其進行攻擊。

根據美國財經媒體彭博社（Bloomberg）報導，埃及在2023年蘇伊士運河船隻過境通行費的年收入達到102.5億美元。

蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabi）1月中對埃及電視媒體MBC Masr表示，許多船隻選擇避開蘇伊士運河的航線，導致埃及現在每天損失數百萬美元的通行費收入。

雷比稱，今年1月1日至11日期間，通過蘇伊士運河的交通量比去年同期下降了30%：從777艘減少至544艘。

蘇伊士運河管理局也在1月12日將部分油輪的過境費提高了15%，並努力擴大水路，以期從中獲得更多收入。

報告針對埃及經濟問題另解釋說，「外匯短缺現象也不利於埃及的私人企業活動發展，因此這些綜合因素預計將對埃及經濟成長產生負面影響。2024年實際GDP成長率將下降至3%。」

報告還指出，加劇的不確定性預期也會進一步影響投資人流入埃及的外國直接投資（FDI）淨額。

報告補充說，埃及的另一大外匯收入來源：旅遊業，也可能會遭受更嚴重或持續的負面影響，因為即使以巴衝突現階段仍局限在加薩和以色列兩方，但局勢仍然不穩定且充滿高度不確定性。而去年12月紅海出現的無人機襲擊也兒凸顯不可預測性。

因此，這些種種因素都將使埃及的經濟沉痾更加雪上加霜。

埃及現正緊鑼密鼓地與IMF進行協商，期望能將該組織於2022年終提供的EFF貸款計畫金額30億美元再往上提高。國際信用評等機構穆迪（Moody's）預計計畫金額近期有可能可擴大至100億美元。（編輯：高照芬）1130203