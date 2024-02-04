葉門叛軍青年運動襲擊持續 美英轟數十相關目標

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）一再攻擊航行於紅海的商船，擾亂全球貿易並危及生命，美國和英國今天襲擊「青年運動」在葉門的數十個目標，進行壓制。

在這次美英聯合空襲的前1天，美國單方面對伊拉克、敘利亞境內與伊朗有關的目標發動襲擊，以對1月28日3名美國軍人在約旦被殺做出回應。

這是美國、英國第3度聯手針對「青年運動」進行攻擊，美國還另外對「青年運動」進行了一連串的空襲，但「青年運動」仍持續攻擊船隻。

美國、英國和其他援助這次行動的國家在聲明中表示，最近的這次空襲，攻擊了「葉門13個地點的36個青年運動目標，以回應青年運動持續攻擊國際與商業航運，及航經紅海的海軍艦艇。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這次攻擊「目的是要進一步擾亂和削弱有伊朗撐腰的青年運動民兵所發動、莽撞且破壞穩定的襲擊能力。」

奧斯汀在聲明中說：「聯軍瞄準了13個與青年運動深埋的武器儲存設施、飛彈系統及發射器、防空系統、雷達相關的地點。」

奧斯汀和多國的聯合聲明都未具體透露攻擊的地點，但「青年運動」旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）表示，葉門首都沙那（Sanaa）和其他地方淪為攻擊目標。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130204