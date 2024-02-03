美發動報復攻擊 伊拉克至少16死、敘利亞23死

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（中央社巴格達3日綜合外電報導）為回應美國駐約旦基地遇襲事件，美國夜間對伊拉克和敘利亞發動報復性打擊，在伊拉克造成至少16死，死者中包含平民，另在敘利亞造成23名親伊朗戰士喪生。

法新社報導，伊拉克政府發言人阿瓦第（Bassem al-Awadi）今天表示，美國在伊拉克西部針對親伊朗武裝組織的攻擊造成至少16人死亡，其中包括平民，另有23人受傷。

阿瓦第在聲明中表示，美軍攻擊「阿卡沙特（Akashat）和卡恩（Al-Qaim）地區的地點，包括安全部隊駐紮的區域」。

伊拉克今天還說，將召見美國駐巴格達代辦，對美國夜間針對伊朗支持的伊拉克組織發動空襲提出正式抗議。

伊拉克外交部發聲明表示：「為抗議美國對伊拉克平民和軍事基地發動的侵略行動，外交部將召見美國代辦柏格（David Burger）。」

另一方面，戰爭監督組織今天表示，美國夜間對敘利亞東部的襲擊造成23名親伊朗戰士死亡。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「死亡人數已上升至23人，代爾祖爾（Deir Ezzor）地區有10名親伊朗戰士喪生，在馬雅丁（Mayadeen）地區則有13人死亡。」

拉曼還說，其中9名戰士為敘利亞人，6名伊拉克人。目前沒有收到平民死亡的通報。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130203