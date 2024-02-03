伊拉克民兵稱鎖定駐當地美軍 消息人士：未發現攻擊

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（中央社開羅3日綜合外電報導）親伊朗民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」今天聲稱鎖定位於伊拉克北部、美軍駐紮的哈利爾（al-Harir）空軍基地。然而，安全消息人士表示，該基地今天並未發現任何攻擊。

綜合路透社和法新社報導，拜登政府指控背後有伊朗撐腰的民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）上週末攻擊約旦基地，造成3名美國士兵死亡。美軍2日在伊拉克和敘利亞發動報復性空襲，鎖定超過85個與伊朗革命衛隊（IRGC）及親伊朗民兵有關目標。

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自2023年10月以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭以來，美軍在伊拉克和敘利亞遇襲至少100次，遭火箭砲和自殺無人機等武器攻擊。

伊拉克總理發言人拉索將軍（General Yehia Rasool）今天譴責美國在伊拉克境內對親伊朗民兵集團發動報復性空襲行動，「侵犯」伊拉克主權，且將為「伊拉克和安全與穩定帶來災難性後果」。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130203