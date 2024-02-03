反擊親伊朗民兵 美空襲伊拉克敘利亞相關目標

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國今天在伊拉克和敘利亞發動報復性空襲，鎖定超過85個與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及親伊朗民兵有關目標，以回應民兵集團近日攻擊美國駐約旦基地，造成美軍3死約40傷。

路透社報導，美國總統拜登政府指控背後有伊朗撐腰的民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）上週末攻擊約旦基地，這波空襲據信僅是拜登政府採取多層回應行動的第一步。

儘管美方並未鎖定伊朗境內任何地點空襲，但由於以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）3個多月來的戰火餘波不斷擴大，這波空襲很可能會加劇外界對中東緊張局勢升級的疑慮。

美國軍方在聲明中說，這波空襲目標包括指揮控制中心、火箭、飛彈和無人機儲存設施，以及後勤和彈藥供應鏈設施。軍方說已動用超過125枚彈藥，襲擊7個地點超過85個目標，而且還出動從美國起飛的遠程轟炸機。

他們鎖定伊朗革命衛隊轄下特種部隊「聖城部隊」（Quds Force）目標攻擊。從事海外間諜活動的「聖城部隊」對中東地區的結盟民兵有極大影響力，從黎巴嫩、伊拉克、葉門到敘利亞都有其勢力。

敘利亞官方媒體今天報導，「美國侵略」敘利亞沙漠地區以及敘利亞與伊拉克邊境，造成多人傷亡。

在約旦殉職的3名美軍遺體運回美國，拜登和五角大廈高層今天稍早在德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席迎靈儀式。

約旦攻擊事件是去年10月爆發以哈戰爭以來，首次針對美軍攻擊造成傷亡事件。美國官員先前告訴路透社，美國評估認為，造成3名美軍喪生、40多人受傷的無人機是伊朗製造。

拜登在聲明中說：「我方今天展開回應。回應行動將在我們選擇的時間和地點持續進行。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，拜登已指示對伊朗伊斯蘭革命衛隊及相關人員採取進一步行動。奧斯汀說：「這是我們回應行動的開端。」

雖然共和黨進一步施壓拜登直接打擊伊朗，但五角大廈已表示不希望與伊朗戰爭，也相信伊朗不希望戰爭。

奧斯汀說：「我們不尋求在中東或其他任何地方發生衝突，但總統和我不會容忍美軍受到攻擊。」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在美軍報復性空襲前表示，伊朗不會發動戰爭，但會對任何試圖欺凌伊朗的人「做出強烈回應」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130203