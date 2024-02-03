傳美軍空襲敘利亞目標 至少13名傾向伊朗戰士喪生

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（中央社貝魯特2日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，在今天可能由美國發動的空襲行動中，13名傾向伊朗的戰士在敘利亞東部喪生。

敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞東部今天遭遇空襲，「至少13名傾向伊朗的戰士喪生」。

敘利亞人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）說，「可能由美國發動的」空襲行動仍在持續進行。

美國媒體報導，美軍已針對敘利亞目標發動空襲，作為對最近在約旦偏遠美國基地3名士兵之死展開報復。

美國國防部未立即對福斯新聞（Fox News）和美國廣播公司新聞網（ABC news networks）的報導置評。

福斯新聞網稍早引述1名未證實身分的國防部官員報導，這波攻擊由多處發動。（譯者：徐睿承）1130203