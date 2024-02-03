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美軍攻擊伊拉克敘利亞親伊朗目標 拜登：國人受傷必有回應

2024/2/3 09:53（2/3 10:28 更新）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美軍今天在敘利亞和伊拉克空襲伊朗部隊和伊朗支持的武裝團體，以報復造成3名美軍喪命的美軍駐約旦基地遭遇無人機攻擊事件。美國總統拜登說，美國不尋求衝突，但若美國人受傷害，必有所回應。

法新社報導，美國將上月28日在約旦一處偏遠基地遇襲事件歸咎於伊朗支持的武裝團體，但並未因此攻擊伊朗領土；美方試圖嚇阻未來的攻擊，但也不願與伊朗全面開戰，美伊雙方都避免事態往這個方向發展。

拜登在聲明中說：「我們今天展開因應行動，會在我們選擇的時間、地點持續下去。」

「美國在中東或世界上任何其他地方都不尋求衝突。但所有那些想傷害我們的人要知道這一點：傷害美國人，我們就會回應。」

美軍中央司令部（CENTCOM）透過聲明表示，這波攻擊的目標是伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）和「相關民兵團體」，美軍「出動包括從美國本土起飛的長程轟炸機等大批飛機」攻擊了「超過85個目標」。

美軍中央司令部還說，「這波空襲動用超過125枚精準彈藥」，目標包括指揮控制和情報中心，以及民兵團體和伊朗部隊的火箭彈、飛彈和無人機儲存設施，這些民兵團體和部隊「助長了對美國與盟軍的攻擊」。

白宮表示，這波攻擊超過30分鐘，看起來很成功。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，美方在發動攻擊之前已先通知伊拉克政府。伊拉克稍早譴責空襲行動是侵犯其主權。

柯比說：「我們確有事先通知伊拉克政府。」

他還說：「我們並不想與伊朗開戰。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130203

#拜登
#柯比
#伊朗
#美軍
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