美控發展太空反衛星武器 俄駁斥：惡意造謠

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國白宮今天說，俄羅斯發展太空反衛星武器「令人不安」，但不會對地球上的人構成立即威脅。俄國駁斥「惡意造謠」，反控是白宮促使美國國會批准增援烏克蘭經費的伎倆。

知情人士昨天告訴路透社，美國已向國會及歐洲盟友知會有關俄羅斯太空核能力的新情報，指稱可能構成國際威脅。「紐約時報」（The New York Times）和美國廣播公司新聞網（ABC News）報導說，美方情報是與俄羅斯企圖發展太空反衛星核武有關。

俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他不會在白宮揭露細節前對相關報導置評，但華府的警告顯然是企圖讓國會批准對烏克蘭增援。

培斯科夫告訴媒體：「白宮顯然千方百計地要促使國會就撥款法案表決，這很明顯。」他說：「我們將看看白宮會用何種伎倆。」

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，負責武器管制事務的俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）指控美國「惡意造謠」。

法新社提到，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，克里姆林宮在「胡說八道」。

柯比在白宮簡報會上告訴記者：「我可以證實此事與俄羅斯正發展的反衛星能力有關。」

他說：「這不是已部署的現役能力。雖然俄羅斯尋求這種特殊能力令人不安，但不會對任何人的安全構成立即威脅。」

柯比證實俄方發展的是「太空」武器，但不會對美媒指稱是可攜核武或核動力的報導發表評論。

不過他說俄方此舉會違反1967年聯合國「外太空條約」（Outer Space Treaty）。「外太空條約」禁止在太空部署核武，而美俄都是締約國。

柯比還說，這種武器除了可能破壞重要的軍事和民用衛星，還可能對低軌道太空人構成致命風險，「我們不是在講可用來攻擊人類，或在地球上造成物理破壞的武器」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在訪問阿爾巴尼亞期間告訴記者，華府已和盟邦及夥伴討論此事。

目前不清楚俄羅斯為何需要核武來摧毀衛星。不過路透社提到，對衛星的威脅可能造成各種危害，例如破壞世界各地的通訊、監視、情報以及指揮與控制，包括核子領域。紐時報導說，美國不具備對抗這種武器的能力。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130216