烏克蘭控俄軍使用星鏈 克宮與馬斯克雙雙否認

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網路系統既未在俄獲得使用認證，也未正式供應俄國，無法使用。

路透社報導，烏克蘭昨天宣稱俄軍在部分俄控區使用星鏈系統。烏克蘭自身則在與俄羅斯作戰中一直使用星鏈系統進行軍事通訊。

烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate of Intelligence）昨天在聲明中表示，俄軍第83空中突擊旅等部隊在烏東頓內茨克州（Donetsk）的克利什基夫卡鎮（Klishchiivka）和安德里伊夫卡鎮（Andriivka）附近作戰時使用星鏈終端裝置。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在接受採訪時說：「這不是經過我方認證的系統，因此不能在這裡正式供應，也不能以任何方式使用。」

馬斯克11日也在社群平台X上發文：「就我們所知，星鏈設備並無直接或間接售予俄國。」

他還說：「許多假新聞稱SpaceX正在向俄羅斯出售星鏈終端設備，這絕對是錯誤資訊。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1130212