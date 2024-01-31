天價薪酬遭判無效 馬斯克：別在德拉瓦註冊公司

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國德拉瓦州法官今天宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）560億美元的天價薪酬方案無效。裁決出爐不久後，馬斯克發文呼籲不要在德拉瓦州註冊公司。

法新社報導，德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）法官裁定，原告、特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）「有權撤銷」，因此同意廢除馬斯克2018年價值高達558億美元（約新台幣1兆7667億元）的天價薪酬方案。

法官麥考米克（Kathaleen McCormick）補充說，雙方現在必須「協商」，然後提交聯名信「寫明需要解決的所有問題，包括費用，好在審判階段讓此事完結」。

法院裁決出爐後，特斯拉股價在盤後交易下跌超過3%。

法庭裁定後不久，馬斯克在社群媒體X發文說：「永遠不要在德拉瓦州註冊公司。」

目前無法聯絡上馬斯克的律師詢問看法。

根據這份薪酬協議，特斯拉將認股權分成12份，馬斯克須達成特定目標，才可獲得最高價值558億美元的公司股份。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130131