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前員工加控SpaceX性騷及歧視 加州當局調查中

2024/2/7 18:41
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（中央社舊金山7日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）前員工已擴大對前東家的指控，除非法解雇，再加控歧視及性騷擾；加州當局正對此進行調查。

綜合法新社和路透社報導，針對火箭及衛星製造商SpaceX和其執行長馬斯克遭控未能妥善處理女性職員所面臨、極其猖獗的歧視及性騷擾問題，加州當局正進行調查。

律師勃吉斯（Laurie Burgess）昨天表示，加州民權部（California Civil Rights Department）1月就告知SpaceX，已收到這些指控。幾個月之前，一批工程師向該機構投訴，稱他們因在寫給公司高層的信中批評SpaceX和馬斯克而遭解雇。勃吉斯是這些工程師的代表律師。

根據民權部收到的最新控訴，SpaceX營造出引發對立的工作環境，性騷擾相關的玩笑話司空見慣，女性薪資低於男性，且投訴的員工都被公司解雇。

投訴資料指出，這些工程師形容這是一種帶有性別歧視的企業文化，性言論或其他形式的騷擾都不被視為問題。

他們還發現，馬斯克經常在網路發表不恰當的玩笑話，這類行為也在公司內部被模仿。

其中一名控訴者霍蘭-蒂倫（Paige Holland-Thielen）指出，她曾向主管反映一位男同事搶走自己功勞的問題，主管卻在之後的一項工作評鑑上寫她「過於情緒化」，還要求她「謙虛一點」。

另外，這同一批SpaceX前員工也是美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board）指控該公司違反聯邦勞工法解僱員工案的焦點。SpaceX否認有任何不法行為。

除了SpaceX，馬斯克旗下另一家公司、電動車大廠特斯拉（Tesla）同樣面臨類似的種族主義、性騷擾指控。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉淑琴）1130207

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