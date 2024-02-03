加強施壓 美國對伊朗武器計畫與網路活動祭新制裁

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）華府尋求加大對德黑蘭當局的施壓之際，美國今天對伊朗的彈道飛彈與無人機採購計畫祭出制裁，受到制裁的還有涉及駭入美國基礎設施的官員。

路透社報導，美國財政部在聲明中表示，已對4家總部設於伊朗與香港的公司實施制裁，這些公司涉及向伊朗彈道飛彈與無人機計畫提供材料與技術；此外，香港一家向中國實體出售伊朗商品的公司也遭到制裁。

美國財政部也說，已對伊朗伊斯蘭革命衛隊網路電子司令部（Islamic Revolutionary Guard Corp's Cyber Electronic Command, IRGC-CEC）的6名官員實施制裁，原因是他們對美國與其他地方的關鍵基礎設施進行惡意網路活動。

伊朗駐聯合國使節團未立即回應置評要求。中國駐美國大使館則批評這些制裁是「非法單方面」舉動。

這些制裁是在不同聲明中宣布，是華府為懲罰德黑蘭當局所做出的最新行動。德黑蘭在伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、葉門與加薩走廊的代理人攻擊了美國與以色列目標。

美軍駐約旦基地上週末遇襲，造成3名美軍官兵死亡、另有40多人受傷。美國將這起攻擊歸咎於獲伊朗撐腰的民兵集團，拜登政府已矢言回應措施將包括報復性攻擊。

美軍駐約旦基地週末遇襲，是自去年10月以哈戰爭爆發以來，第一起在中東導致美軍死亡的攻擊。獲伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月越界突襲以色列殺害約1200人後，以色列在加薩走廊發動報復攻擊，以哈戰爭爆發。

美國財政部表示，已對4個總部設於伊朗與香港的實體祭出制裁，原因是這些實體為伊朗Pishtazan Kavosh Gostar Boshra（PKGB）與其董事總經理德甘（Hamed Dehghan）進行掩護，為其執行秘密採購。美國財政部稱德甘支持伊朗的軍事組織，包括伊斯蘭革命衛隊。

美國財政部列出參與伊朗彈道飛彈與無人機計畫採購網絡的3家香港公司，分別為伊國際貿易有限公司（FY International Trading Co., Limited）、都靈科技香港有限公司（Duling Technology HK Limited，音譯）和優勢貿易有限公司（Advantage Trading Co., Limited，意譯）。

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總部設於香港的「中國中油股份有限公司」（China Oil and Petroleum Company Limited）今天也遭到制裁，美國財政部指控這家公司為伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（Quds Force）的幌子公司。財政部說，「中國中油股份有限公司」安排合約並銷售價值數億美元的伊朗商品，且涉及與中國實體的交易，以讓聖城部隊受益。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇批評這些制裁，稱「這些都是典型的非法單邊制裁與長臂管轄行為，嚴重損害中國利益。中國對此深表關切並堅決反對…這類舉措」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130203