英國貨輪紅海遇襲 葉門外海遭無人機拋射體攻擊輕損

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）路透社報導，根據英國海事貿易行動辦公室與海事安全公司安布雷的說法，一艘英國公司擁有的貨輪今天在葉門港市荷台達外海的紅海上航行時遭到一枚拋射體攻擊，船上輕微受損。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）的通報紀錄顯示，格林威治標準時間今天凌晨過後不久，一艘位於荷台達（Hodeidah）以西57海里（約105公里）處的貨輪指一枚拋射體朝其左舷側發射，且在其左舷側見到一台小型飛行器，這枚拋射體飛越甲板，導致駕駛艙窗戶輕微受損。

英國海事風險管理公司安布雷（Ambrey）則表示，一艘由英國公司擁有、懸掛巴貝多（Barbados）國旗的一般貨輪在紅海東南部航行時，遭到一架無人機攻擊受損，但未通報有人員受傷，船隻採取規避操作繼續原定航程。

與伊朗同一陣線的葉門反叛組織「青年運動」（Houthi）自去年11月以來不斷以無人機與飛彈攻擊紅海上的商船，宣稱是為了表現與加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人團結一致。

青年運動旗下媒體尚未對這起英國貨輪遇襲事件發表評論。

英國弗拉迪諾海運公司（Furadino Shipping）擁有的貨輪「早潮號」（Morning Tide）符合遇襲貨輪描述。弗拉迪諾海運僅告訴路透社，早潮號目前航行順利，此外未提供進一步資訊。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶追蹤資料顯示，早潮號2日穿越蘇伊士運河（Suez Canal）後在紅海上朝南航行，最近訊號顯示它已通過曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）航離紅海。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1130206