美軍：葉門叛軍青年運動再攻擊紅海商船

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（中央社杜拜6日綜合外電報導）美國軍方表示，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天向兩艘商船發射6枚飛彈，據報其中一艘輕微損壞。

法新社報導，美國和英國軍隊3天前對伊朗支持的青年運動發動一波空襲，這是他們針對青年運動持續攻擊航運所採取的第3輪聯合軍事行動。

美軍中央司令部（US Central Command）在聲明中表示：「伊朗支持的青年運動武裝分子從其在葉門控制的地區向南紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）發射6枚反艦彈道飛彈（ASBM）」。

中央司令部表示，其中3枚瞄準希臘擁有和營運的MV Star Nasia號。

中央司令部表示，MV Star Nasia通報第1枚飛彈在該船附近發生爆炸，造成輕微損壞，但無人受傷。第2枚飛彈隨後落在附近，第3枚飛彈被美國驅逐艦擊落。

另3枚飛彈顯然瞄準懸掛巴貝多旗幟的英國貨船MV Morning Tide號，但它們在紅海爆炸，沒有造成任何損害。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130207