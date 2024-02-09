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美軍預防性打擊葉門叛軍4無人船7枚反艦飛彈

2024/2/9 16:38
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍今天對葉門反叛組織「青年運動」的4艘無人艦艇和7枚機動反艦巡弋飛彈發動7次自衛預防性打擊，這些目標原本準備攻擊紅海船隻。

綜合路透社及法新社報導，美軍中央司令部在社群平台X發表聲明說：「我方在青年運動（Houthi）控制的葉門地區發現這些飛彈和無人艦艇，並判定它們對區域的美國海軍艦艇及商船構成立即威脅」。

美軍中央司令部稍早表示，美軍昨晚也曾進行一波打擊。

美軍中央司令部指出，這些打擊行動「將保護航行自由，讓美國海軍及商船在國際水域更安全」。

與伊朗同一陣線的青年運動控制葉門人口最稠密地區，這些好戰分子近幾週對航經紅海及亞丁灣（Gulf of Aden）的商船發動大量自殺式無人機和飛彈攻擊，聲稱是為了回應以色列在加薩地區（Gaza）的軍事行動，展現與巴勒斯坦人團結一致。

青年運動的攻擊行動造成國際海運大亂。美國和英國最近陸續對青年運動在葉門的標的進行打擊，並將其重新列入「恐怖組織」名單。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130209

#美軍中央司令部
#青年運動
#美軍
#葉門
#路透社
#紅海
紅海危機
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