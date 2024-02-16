美媒：美網攻伊朗軍艦 阻止與葉門叛軍分享情報

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國家廣播公司（NBC）今天獨家報導，3名官員透露，美國近期對一艘先前一直在紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）蒐集貨船情報的伊朗軍艦發動網路攻擊。

報導提到，伊朗支持的伊拉克武裝組織上月底在約旦以無人機襲擊美軍基地，造成3名美軍喪命、數十人受傷；美方於一週前展開網路攻擊，是政府回應基地遇襲的行動一環。

美國國家廣播公司指出，這次行動意在抑制這艘伊朗軍艦與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）分享情報的能力。

白宮國家安全會議並未立即回應針對這則報導的置評請求。

親伊朗的「青年運動」控制著葉門人口最稠密的地區，數週來以反制以色列在加薩（Gaza）的軍事行動、表達對巴勒斯坦人的支持為由，多次在紅海和亞丁灣利用自殺式無人機和飛彈攻擊商船，導致歐亞之間貿易減緩，並引發供應受阻的憂慮。

美國官員說，伊朗利用這艘軍艦提供目標情報給「青年運動」，好讓他們更有效攻擊商船。

美軍已開始反擊「青年運動」。總統拜登上月說，美方會繼續攻擊「青年運動」目標，但同時承認這個武裝組織可能不會就此罷手。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130216