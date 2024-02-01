美軍擊落3架伊朗無人機 摧毀10架葉門叛軍無人機

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國軍方表示，一艘美國軍艦今天擊落了3架伊朗無人機，美軍並在葉門攻擊了10架無人機和一個無人機地面控制站，這些目標屬於伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」。

法新社報導，儘管美國近期對「青年運動」（Houthi）和伊朗在區域支持的其他組織發動攻擊，但美伊兩國都試圖避免直接衝突。如今3架伊朗無人機遭美方擊落，可能令局勢更加緊張。

美軍中央司令部（CENTCOM）在一份聲明中表示，葉門當地時間今天一早，美軍鎖定攻擊一座「青年運動的無人機地面控制站和10架青年運動的自殺式無人機」，它們「對區域的商船和美國海軍艦艇構成急迫威脅」。

美軍中央司令部稍早還宣布，美軍驅逐艦卡尼號（USS Carney）擊沉了青年運動發射的一枚反艦飛彈，不到一小時後又擊落了3架伊朗無人機。但美軍未說明這3架無人機是用於攻擊或監視。

路透社報導，與伊朗同一陣線的青年運動控制葉門人口最多的地區，近幾週頻頻發射炸彈無人機和飛彈攻擊航經紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的商船，宣稱這是對以色列在加薩地區（Gaza）軍事行動的回應，藉此展現與巴勒斯坦人團結一致。

這造成了國際航運受到擾亂，美國和英國已對青年運動在葉門的數個目標進行攻擊，並將其再度列入「恐怖組織」名單。

青年運動昨天表示，他們的海軍朝美軍驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）發射數枚飛彈後，數小時又在亞丁灣對一艘「美國商船」採取行動。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1130201