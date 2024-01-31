以軍將灌海水進加薩地道 阻哈瑪斯發動攻擊

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（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列軍隊今天表示，正在把地中海海水引入加薩地道，以摧毀「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子用來對以色列發動攻擊的龐大地下網絡。

法新社報導，以軍在聲明中說，「這是以色列國防軍（IDF）為了消除哈瑪斯地道網絡威脅而部署的一系列工具之一」，證實了媒體報導。

根據美國西點軍校（West Point）的研究，去年10月以哈戰爭剛爆發時，加薩有1300條地道，長度超過500公里，被以軍稱之為「加薩地鐵」（Gaza metro）。

法新社根據以色列官方統計所彙整的數據顯示，哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列南部，造成多為平民約1140人喪命後，以軍矢言要摧毀這個巴勒斯坦武裝組織。

哈瑪斯於10月7日發動攻擊時，約有250名人質被擄至加薩，其中有些仍遭扣押，至少有28人據信遭殺害。

自哈瑪斯發動攻擊以來，以色列在加薩發動了極具毀滅性的海陸空攻勢，據加薩衛生部統計，造成至少2萬6751人死亡，其中大多數是婦孺。

以軍表示，哈瑪斯擄走的人質中，有許多已經或持續遭扣押在龐大的地道網絡中。

去年12月，一些以色列媒體報導，以軍傾向自地中海抽取海水灌進地道。但專家們已警告，這個選項很危險，會對加薩遭圍困的平民構成巨大風險。

時任聯合國巴勒斯坦自治區人道協調員哈斯汀（Lynn Hastings）去年12月警告：「這將對加薩已脆弱不堪的供水與污水基礎設施造成嚴重損害，由於壓力增加以及海水灌入加薩，建築物與道路甚至有崩塌的風險。」

以軍今天表示，已採取避免「破壞此區地下水」的作法，「灌水行動只會在地道路線與適當位置執行，並會根據每個案例搭配適當的操作方法」。

「這個工具是以色列國防軍與安全機構最近幾年發展出的一系列能力之一，以用來對付哈瑪斯在加薩走廊的地下基礎設施。」

哈瑪斯於2007年掌權後，這個地道迷宮起初是用來繞過以色列具破壞性封鎖，讓民眾、商品與武器得以從埃及走私進出。2014年以哈戰爭爆發後，哈瑪斯拓展了這個地道，並利用隧道出現在加薩各地，以對以色列發動火箭攻擊。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130131