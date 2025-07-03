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英財相被迫政策轉彎淚灑國會 首相力挺留任

2025/7/3 16:16
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將會留任很長一段時間。先前有關里夫斯未來去留的謠言甚囂塵上，致使她在國會顯得心煩意亂。

法新社報導，施凱爾在下議院的首相答問（Prime Minister's Questions，PMQs）時，沒有保證里夫斯將擔任財政大臣直到可能於2029年舉行的下屆大選，里夫斯淚灑國會。

在此之前，由工黨領導的政府在關鍵的福利削減發生180度的轉變，導致數十億英鎊規模的公共財政刺激政策化為泡影，引發里夫斯可能丟官的臆測。

英鎊在昨天重貶超過1%，倫敦股市也在猜測聲中下跌。

施凱爾的發言人隨後告訴記者，里夫斯得到施凱爾的「全力支持」，而里夫斯的發言人則表示，她的沮喪來自於「個人因素」。

施凱爾的新聞秘書說，里夫斯「哪也不會去」，「她受到首相的全力支持」。

當被問及「為什麼施凱爾在下議院被問到相關問題時，沒有堅定表達對里夫斯的信任」，這名秘書說「他已經一再這麼做了」。

施凱爾稍後告訴英國廣播公司（BBC），身為財政大臣，里夫斯表現出色，她將在這個位子上繼續留任「很長一段時間」。

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在同黨國會議員反對後，施凱爾1日在福利政策上做出讓步，嚴重打擊他的威信。

施凱爾在削減福利政策退縮後，為里夫斯的計畫留下近50億英鎊的黑洞，迫使她可能不得不對「勞動人口」提高稅收。之前她已多次排除這項作法。（譯者：吳柏緯/核稿：徐崇哲）1140703

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