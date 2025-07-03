李克強70歲冥誕 中共黨媒人民日報刊文紀念

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（中央社台北3日電）前中國國務院總理李克強前年因突發心臟病離世，今天適逢他70歲冥誕，黨媒人民日報大篇幅刊文，讚揚李克強「為黨和人民事業奮鬥終身」「始終保持共產黨人的政治本色和高尚道德情操」。

李克強70歲冥誕之際，中共中央機報「人民日報」3日在6版刊登由中共中央黨史和文獻研究院撰寫的「為黨和人民事業奮鬥終身」紀念文章，讚揚李克強「著力推動高質量發展」、「始終保持共產黨人的政治本色和高尚道德情操」。

文章首先說明，「按照黨中央關於已故黨和國家領導同志誕辰紀念活動有關規定」，刊發由中共中央黨史和文獻研究院撰寫的紀念文章。

這篇紀念文章描述了李克強生平簡歷，其中提到李克強「有力推動共青團工作服務黨和國家工作大局」、「大力推進中原崛起和東北老工業基地振興」、「積極探索推動科學發展」、「貫徹落實新發展理念，著力推動高品質發展」，並且讚揚他「始終保持共產黨人的政治本色和高尚道德情操」。

文章並指李克強「作風深入紮實，積極倡導講實話、辦實事的工作作風，帶頭反對形式主義、官僚主義。他提出，做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實幹為要」。

文章也提到，2023年3月李克強不再擔任國務院總理職務，「從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支援以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支援黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

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文章還形容李克強「光明磊落，勤勤懇懇，任勞任怨」，並指李克強常提到「作為人民公僕，幹事是履職之要，乾淨是為政之德；政府公職人員清廉用權是本分也是天職；要廉潔修身，勤勉盡責，乾乾淨淨為人民做事，絕不辜負人民公僕的稱號」。

2023年10月27日已卸任國務院總理官職、人在上海的李克強因心臟病猝逝。由於傳聞李克強生前與中國黨政軍最高領導人習近平執政理念不盡相同，外界一度對李克強突然離世的消息議論紛紛。（編輯：周慧盈/邱國強）1140703