職場健康促進 自主評核制度每年顧80萬勞工勇健

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）台灣勞動力面臨少子化與高齡化雙重壓力，國健署擴展健康職場，轉型為健康促進自主評核制度，強化職場健康促進策略，預估每年至少3000家企業申請，顧逾80萬工作者健康。

均豪精密工業股份有限公司新竹廠出席今年記者會，分享推動職場健康，董事長陳政興親自帶領各部門高階主管，從上到下帶動公司群體運動風氣，積極參與各項健康促進活動，提升員工健康意識，去年度舉辦減重活動，成功減重達114.4kg。

均豪精密工業股份有限公司新竹廠資深處長陳美玲說，每年提供優於法規體檢，依紅黃綠標示進行健康分級管理，由駐廠醫護進行衛教與後續追蹤，提升健檢效益；對於中高齡員工，民國112年起推動關懷計畫，45歲以上員工提供健康講座、運動課程與適性評估，協助壯世代健康轉型。

國健署社區健康組長劉家秀表示，台灣10大死因與慢性疾病相關占5成，台灣人身體活動不足率偏高，51%成人（18至64歲）身體活動不足，不僅動不夠，更吃不對，蔬果攝取偏低，78%蔬菜類攝取不足3份、89%水果類攝取不足2份 ，「職場」因而是推動民眾健康重要場域。

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劉家秀說，自114年度轉型為「職場健康促進自主評核制度」，協助職場確認健康促進活動辦理情形，包含身體活動、健康飲食、體位管理、戒菸檳、癌症篩檢、慢性病管理等，鼓勵企業自主檢視、積極規劃，落實各項健康促進活動，進一步帶動整體健康生活風潮，改善員工生活習慣。

「職場健康促進自主評核制度」預估每年至少3000家企業申請，可促進超過80萬工作者健康。劉家秀表示，今年增加獎勵，分為金獎、銀獎、銅獎，並給予等值商品禮券，獎金最高新台幣5萬元，「績優健康職場與優良推動人員評選活動」開放申請至8月15日止。（編輯：陳仁華）1140703