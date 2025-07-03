誰砍國防預算 綠批亂帶風向藍回批胡扯

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（中央社記者王揚宇、王承中台北3日電）今年度國防預算刪減議題持續成為朝野攻防焦點，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說今天表示，國民黨主席朱立倫指今年立法院僅刪除新台幣46.8億元、是自2018年以來刪減最少一次的說法，根本在亂帶風向，況且國民黨是砍國防預算的慣犯。

對此，國民黨發言人楊智伃受訪表示，民進黨也是蠻可笑的，總統賴清德演講中瘋狂講古，還胡扯刪除預算史上最高，民進黨記者會造謠竟扯到前總統陳水扁時期的國防預算。楊智伃批評，有這種三軍統帥，吳思瑤不要忙著講古，不如一起擔心三軍統帥無能。

朱立倫1日提及，今年國防預算高達4760億元，創下歷史新高，立法院僅刪46.8億元，是自2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%。少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍。

對此，吳思瑤與民進黨立委、立法院外交及國防委員會召委沈伯洋在民進黨團記者室召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯，現在還有民眾黨當幫兇」記者會，反駁朱立倫的說法。

吳思瑤提到，朱立倫說今年國防預算只刪46.8億元，但朱立倫沒說的是還有36億元的通案刪減數，因此今年國防預算實際上遭刪減的金額達84億元，是2008年以來最高的刪減數，因此沒有朱立倫所說有總統級造謠等情況。

吳思瑤解釋，回溯歷史，國民黨就是砍國防預算的慣犯，因為在前總統陳水扁執政時期，國民黨當時在國會與親民黨合作，於程序委員會擋軍購預算達69次，現在國民黨則與台灣民眾黨合作砍國防預算。

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對此，國民黨發言人楊智伃受訪回應，民進黨也是蠻可笑的，總統賴清德演講中瘋狂講古，民進黨記者會造謠竟然扯到前總統陳水扁時期的國防預算。如果要講古，賴總統談古寧頭、823怎麼不說國民黨奮力保台，談馬政府時期國防預算，怎不說馬英九推動潛艦國造。

楊智伃質疑，賴總統身為三軍統帥，1日演講還在胡扯凍結無人機預算，難道不知道立法院外交及國防委員會在6月25日已經將此筆預算解凍。且還胡扯刪除預算史上最高，難道不知道其中刪除97%是出自向美方購買無人機的「獵鴞專案」相關報價錯誤，連民進黨立委王定宇都贊同刪除該項預算。（編輯：張若瑤）1140703