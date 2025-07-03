國防部：透過國土安全特別預算 關鍵時刻維持戰力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北3日電）立法院今天將協商新台幣4100億元強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案。國防部強調，秉持防護與備援原則，規劃運用1151億元於機動、備援、軍民通用之資通電架構，並提升物資儲備。因應區域局勢與敵情威脅，唯有透過特別預算，才能在關鍵時刻維持戰力，打造韌性國家。

立法院下午將協商新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例等案，行政院長卓榮泰說，特別條例強化國土防衛韌性部分共1500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力，在野若想以普發現金取而代之「萬萬不得」，也負不起這個責任。

對此，國防部下午透過新聞稿表示，第一，為強化國土安全韌性，國軍秉「防護與備援」原則，規劃運用新台幣1151億元，首先建構「機動、備援、軍民通用之資通電架構」，其範疇係針對資通電網路，建立雲端與機動作業環境、擴大衛星租賃、更新伺服器與強化資安防禦等。

國防部說明，同時於各作戰區與烏坵地區，建置機動指揮所與微波系統。統合海巡、陸軍及海軍雷達情資，建立共同情資圖台。更需提升全台光纖網路搶修能量，確保即毀即修，維持通信暢通。

透過 Google News 追蹤中央社

國防部指出，第二，提升高耗損零附件、燃油與飲用水等戰略物資儲備量，同時改善老舊庫儲設施與整備工兵機具等，以強化戰備量能，有效應對中共灰色侵擾與提高作戰持續力。另為因應新裝成軍、後備戰力及實戰化訓練需求擴增，整建訓場設施，以符國軍訓練實需。

國防部強調，因應區域局勢動盪與敵情威脅，若僅以年度預算逐年挹注，勢難趕上威脅變動。唯有透過特別預算，集中資源、重點整建、快速籌獲，才能在關鍵時刻維持國軍戰力；同時促進國內經濟動能需求，打造安全韌性的國家。（編輯：萬淑彰）1140703