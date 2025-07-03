民眾黨揭政府預算圖利媒體 國防部：達全民國防宣傳

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（中央社記者郭建伸、吳書緯台北3日電）民眾黨團總召黃國昌今天指出，民進黨政府用國防預算豢養特定綠色媒體，不僅辦理鉅額採購與限制性招標，特定媒體還「標一年、吃兩年」，6年花掉1.3億元，相關評審更是自己人審自己人，根本違法輸送利益。

國防部表示，招標均依法辦理，每次招標有2至3家電視公司投標，且「全民新視界」共製播26集，每集均進入全國有線及衛星電視節目收視率排名前80名。

民眾黨團今天舉行「政府帶頭綁標，看見圖利新視界」記者會，盤點各部會預算使用狀況，質疑濫用公帑、綁標、圖利狀況嚴重。

黃國昌表示，根據民眾黨團彙整資料，民進黨政府拿國防預算豢養特定媒體，並點名三立新聞製作的「能戰！全民新視界」軍事節目，連續6年獲得國防部新台幣1.3億元標案，卻只有3年辦公開招標，招標公告明顯圖利三立。

黃國昌指出，以108年為例，2400萬元的媒體採購案，國防部直接在招標公告裡敘明「本案保留未來增購之權利，可用原契約條件核算付款，免召開議價會議」；因此三立電視在108年得標後，109年直接擴充，不用依法公開招標，109年再獲得一筆2400萬元，等於「標一年、吃兩年、買一送一」，至113年都是如此。

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黃國昌指出，政府採購法明定，有重大不便、技術或經濟上困難等特殊情況，可以不經招標即行擴充，但原則上不應超過原契約50%。他質疑，三立電視和國防部的案子，有何重大不便或技術與經濟上的困難。

他痛批，三立以此手法連撈6年，今年則換民視得標，並質疑哪一個民主國家政府這樣玩，拿納稅人的錢養媒體當側翼；而相關標案的評審名單，長期都是「自己人審自己人」，例如評審就包含中華文化總會秘書長李厚慶、親綠名嘴林育卉、前民進黨網路部主任林閣雍等人。（編輯：翟思嘉）1140703