深綠蔬菜護視力 每天吃2碗學童近視風險降3成

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）惡視力侵襲學童加速，全台學童近視率突破40%，癌症關懷基金會公布國小學童飲食與健康問卷調查，結果發現，飲食與近視有關，每天達2碗深綠色蔬菜，近視風險比不吃菜少3成。

癌症關懷基金會今天舉行記者會公布，國小學童飲食與健康問卷調查，這個調查為期1年、橫跨全台10個縣市，有效問卷逾2.5萬份的研究，發現影響學童視力健康關鍵因素，第1個發現就是每天達2碗菠菜、芥藍菜、山茼蒿等深綠色蔬菜，近視風險比不吃菜少3成。

營養師徐佩瑜表示，深綠色蔬菜富含葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素、維生素C等，是眼睛的「天然防護罩」有關鍵護眼營養素，必吃深綠色蔬菜有羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜、山茼蒿、油菜心、糯米椒、青椒，同時建議吃胡蘿蔔、紅椒、黃椒等深黃紅色蔬菜。

除了選對蔬菜，料理方式也有小秘訣，徐佩瑜說，為了促進葉黃素、玉米黃素與β-胡蘿蔔素的吸收，建議搭配優質食用油一起攝取，吸收效果才能達到最大化；至於羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜、山茼蒿、油菜心建議吃法，可加入食用油水炒，或是川燙後拌入橄欖油等好油。

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這次調查顯示，有戶外活動習慣的學童，近視風險比完全沒有戶外活動的孩子低了10%到20%，建議戶外光照，天天達標120分鐘，近視率較低縣市為花蓮25.8%、台東縣14.9%，研判可能與花東地區綠化程度高，有助於眼睛經常聚焦於遠距離目標。

這次調查對象為國小3年級到6年級學生，結果顯示年紀愈大，近視風險明顯增加，女生的近視風險是男生的1.1倍，徐佩瑜說，女性是近視發展高風險族群，主因是女性青春期比男性提早1至2年，人體成長會同步伴隨眼軸快速增長，用眼習慣不當，眼軸增長速度將可能異常加快。（編輯：李亨山）1140703