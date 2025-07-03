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NBA獨行俠與狀元佛萊格簽4年約 傳控衛艾克森回歸

2025/7/3 13:43（7/3 13:51 更新）
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NBA達拉斯獨行俠簽下2025年選秀狀元佛萊格。（美聯社）
NBA達拉斯獨行俠簽下2025年選秀狀元佛萊格。（美聯社）
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（中央社達拉斯2日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠簽下2025年選秀狀元佛萊格（Cooper Flagg），與他簽訂一份4年新秀合約。另外，知情人士今天透露，獨行俠將與控衛艾克森（Dante Exum）續簽一年合約。

美聯社報導，獨行俠未透露關於佛萊格合約的具體細節，根據數據網站（Spotrac），佛萊格這份合約在2025-2026賽季新秀薪資表中總值約為6270萬美元（約新台幣18億1077萬元），首年薪資約為1380萬美元。這些數字會有小幅波動。

佛萊格曾帶領「藍魔鬼」杜克大學打進4強、成為歷來第4位被美聯社評為年度最佳球員的新人王，先前就被評為2025年NBA選秀中最有前途的球員，也是史上年紀第2輕的選秀狀元。

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這份合約也包含第3年和第4年的球隊選擇權。

知情人士透露，由於獨行俠還沒有正式簽下艾克森，需要空出一個名額才能重新與他簽約，意謂著艾克森將效力獨行俠第3個賽季。在厄文（Kyrie Irving）因為十字韌帶撕裂傷康復期間，艾克森將協助球隊填補後場空缺。（實習編譯：吳秉勵/核稿：徐睿承）1140703

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