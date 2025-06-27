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NBA選秀次輪 多隊交易成焦點

2025/6/27 14:16（6/27 14:46 更新）
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NBA第2輪選秀太陽隊以第31順位選中聖約瑟夫大學前鋒佛萊明。（美聯社）
NBA第2輪選秀太陽隊以第31順位選中聖約瑟夫大學前鋒佛萊明。（美聯社）
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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國體育頻道ESPN報導，美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天以第31順位選秀權換鳳凰城太陽第36順位選秀權和2個未來次輪選秀權，太陽隨後在第2輪選秀即以第31順位選中佛萊明。

美聯社報導，聖約瑟夫大學（Saint Joseph's University）前鋒佛萊明（Rasheer Fleming）上季場均14.7分、8.5籃板和1.5阻攻，在大西洋10聯盟（Atlantic 10）中，籃板和阻攻數均排名前4。

路透社提到，第36順位選秀權從灰狼轉手到布魯克林籃網，再到洛杉磯湖人，湖人最後選進阿肯色大學長人蒂耶羅（Adou Thiero）。

曼菲斯灰熊以第56順位選中全美大學體育聯盟（NCAA）男籃冠軍佛羅里達大學先發後衛李察（Will Richard），但據報他被交易到金州勇士。

勇士將第41順位選秀權交易到太陽，太陽藉此補進肯塔基大學得分後衛布雷亞（Koby Brea）。布雷亞上季三分球命中率43.5%。

波士頓塞爾蒂克則同意將第32順位選中的法國前鋒彭達（Noah Penda）交易到奧蘭多魔術。

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此外，夏洛特黃蜂今天以第33順位選入杜克大學（Duke University）前鋒詹姆斯（Sion James），接著第34順位補進克萊頓大學（Creighton University）明星中鋒卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）。

費城76人以第35順位選中奧本大學（Auburn University）前鋒布魯姆（Johni Broome）。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140627

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