NBA選秀楊瀚森首輪第16順位中選 被譽「中國約基奇」

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（中央社紐約25日綜合外電報導）2025年美國職籃NBA選秀會最出人意料的發展，或許是身高216公分的中國新星楊瀚森在首輪第16順位就被選上。

運動畫刊（Sports Illustrated）和法新社報導，幾乎所有選秀網站事前都預測，26日滿20歲的楊瀚森選秀第2輪才會被選中，卻意外在首輪第16順位就被相中。儘管點名他的是曼菲斯灰熊，不過灰熊先前已將選秀籤交易到拓荒者，因此他預計將進軍波特蘭。

楊瀚森職司中鋒，據報體重114公斤。去年在中國籃球聯賽（CBA）場均有16.6分、10.5籃板和2.6阻攻。

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被球迷冠上「中國約基奇」稱號的楊瀚森，是歷來第9位，也是2016年以來第1位被選進NBA的中國球員。

對於亟欲重返季後賽的拓荒者來說，這不啻為一大利多。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140626