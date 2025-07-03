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高雄加入歐盟國際城市夥伴計畫 深化城市合作

2025/7/3 16:02（7/3 16:51 更新）
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歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）（左）3日拜會高雄市長陳其邁（右），陳其邁送上特別為谷力哲客製化的台灣味背心。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月3日
歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）（左）3日拜會高雄市長陳其邁（右），陳其邁送上特別為谷力哲客製化的台灣味背心。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月3日
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）歐洲經貿辦事處長谷力哲今天拜會高雄市長陳其邁，雙方就台歐關係、永續發展及經貿合作等議題交換意見，高雄也應邀加入歐盟「國際城市夥伴計畫」，未來將深化與歐洲城市合作。

陳其邁歡迎谷力哲（Lutz Güllner）到訪，今天準備燕巢芭樂與六龜芒果禮盒與鮮果切盤，與訪賓分享高雄在地農產的好滋味，並送上特別為谷力哲客製化的台灣味背心，谷力哲也立刻當場換上背心，現場互動熱絡。

陳其邁說，台灣與歐洲共享自由、民主與人權等核心價值，高雄近年推動城市轉型，面對地緣政治迅速變化與全球供應鏈重組的挑戰，更應強化跨國合作機制，提升供應鏈韌性。

陳其邁感謝歐盟邀請高雄參與「國際城市夥伴計畫（International Urban and Regional Cooperation, IURC）」，他說，高雄未來將積極分享在半導體發展、智慧科技與淨零轉型等方面經驗，並與歐洲夥伴城市建立更緊密的合作關係。

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谷力哲表示，歐盟長期以來一直是台灣最大的外國投資來源，此次訪高，他也將拜訪在高雄投資的歐洲公司，歐盟也相當重視民眾之間的互動往來、增進理解，期促未來持續深化歐洲與高雄之間的多元合作。

高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，高雄市已持續與多個歐洲城市建立正式合作關係，這次參與「國際城市夥伴計畫」，期待透過城市合作模式，拓展高雄與歐洲在經濟、文化等領域的合作機會。（編輯：李淑華）1140703

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