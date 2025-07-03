加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
洛杉磯野火後多處民宅罕見發現致癌物「鈹」 長期暴露恐致命
首頁 / 運動

獅隊再補新韓援安惠志 與文慧真趙娟週組韓籍3本柱

2025/7/3 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職統一獅隊昨天公布新韓籍啦啦隊成員文慧真後，今天再宣布新成員安惠志加盟UniGirls啦啦隊，與原本趙娟週組「韓籍3本柱」，繼富邦悍將、樂天桃猿、味全龍後再有3本柱。

文慧真、安惠志同為韓職斗山熊啦啦隊成員，獅隊球團表示，本次合作邀約也特別由獅隊與韓職斗山熊球隊共同企劃合作，由斗山熊傳奇啦啦隊朴騏良推薦小學妹們文慧真、安惠志來台發展，加入統一獅隊UniGirls。

安惠志於2001年10月20日出生，經歷包含首爾FC足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊等，目前是韓職斗山熊啦啦隊一員，興趣是品嚐各式各樣美食。

安惠志期許自己可以成為台灣「最會吃」啦啦隊，對於來台發展，她覺得最大挑戰就是語言，最近也透過書籍、網路影音努力學習中文，期待加入統一獅UniGirls啦啦隊，能夠展現自己中文學習成果跟粉絲溝通，以及利用自己身高優勢在台南球場帶動大家應援。

google news透過 Google News追蹤中央社

安惠志表示，去年世界12強棒球賽事，曾與學姊朴騏良一起來到台灣為韓國隊應援，對於台灣職棒應援文化並不陌生，「最訝異的是當時入境來到台灣，竟然有許多粉絲迎接爭取簽名合照，感受到台灣球迷熱情，能夠加入UniGirls啦啦隊，相信更能感受到台灣職棒應援魅力。」

獅隊球團表示，獅隊在12日迎戰樂天桃猿的台南主場賽事，將是安惠志首度到台南棒球場，當日賽事也將安排表演，安惠志展現她最擅長的舞蹈，讓球迷可以現場感受她的魅力。（編輯：陳仁華）1140703

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：