獅隊再補新韓援安惠志 與文慧真趙娟週組韓籍3本柱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職統一獅隊昨天公布新韓籍啦啦隊成員文慧真後，今天再宣布新成員安惠志加盟UniGirls啦啦隊，與原本趙娟週組「韓籍3本柱」，繼富邦悍將、樂天桃猿、味全龍後再有3本柱。

文慧真、安惠志同為韓職斗山熊啦啦隊成員，獅隊球團表示，本次合作邀約也特別由獅隊與韓職斗山熊球隊共同企劃合作，由斗山熊傳奇啦啦隊朴騏良推薦小學妹們文慧真、安惠志來台發展，加入統一獅隊UniGirls。

安惠志於2001年10月20日出生，經歷包含首爾FC足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊等，目前是韓職斗山熊啦啦隊一員，興趣是品嚐各式各樣美食。

安惠志期許自己可以成為台灣「最會吃」啦啦隊，對於來台發展，她覺得最大挑戰就是語言，最近也透過書籍、網路影音努力學習中文，期待加入統一獅UniGirls啦啦隊，能夠展現自己中文學習成果跟粉絲溝通，以及利用自己身高優勢在台南球場帶動大家應援。

透過 Google News 追蹤中央社

安惠志表示，去年世界12強棒球賽事，曾與學姊朴騏良一起來到台灣為韓國隊應援，對於台灣職棒應援文化並不陌生，「最訝異的是當時入境來到台灣，竟然有許多粉絲迎接爭取簽名合照，感受到台灣球迷熱情，能夠加入UniGirls啦啦隊，相信更能感受到台灣職棒應援魅力。」

獅隊球團表示，獅隊在12日迎戰樂天桃猿的台南主場賽事，將是安惠志首度到台南棒球場，當日賽事也將安排表演，安惠志展現她最擅長的舞蹈，讓球迷可以現場感受她的魅力。（編輯：陳仁華）1140703