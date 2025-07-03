7月電子期金融期齊漲
2025/7/3 13:56
（中央社台北3日電）台北股市今天上漲135.23點，收22712.97點。7月電子期收1269.25點，上漲16.2點，正價差0.94點；7月金融期收2115.8點，上漲12點，逆價差18.66點。
7月電子期以1269.25點作收，上漲16.2點，成交528口。8月電子期以1266點作收，上漲19點，成交1口。
電子現貨以1268.31點作收，上漲7.38點；7月電子期貨與現貨相較，正價差0.94點。
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7月金融期以2115.8點作收，上漲12點，成交213口。8月金融期以2084.8點作收，上漲9.4點，成交2口。
金融現貨以2134.46點作收，上漲8.81點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差18.66點。實際收盤價以期交所公告為準。1140703
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