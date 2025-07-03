綠委罷團批該被清除 牛煦庭指罷團造謠

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（中央社記者林敬殷、王承中台北3日電）遭連署罷免的國民黨立委牛煦庭，批評其參與罷免的高中同學為垃圾，引發爭議。民進黨立委張雅琳、許智傑今天與罷團舉行記者會表示，選民不是垃圾，踐踏民主，羞辱選民的立委，才是該被清除的人。

對此，牛煦庭透過新聞稿指出，在萬字答辯書中，他針對罷團這些虛假無證據的指控一一破除，是答辯、也是打臉，呼籲民眾認真閱讀選舉公報，讓理性戰勝仇恨。

牛煦庭表示，公共議題的討論，應該建立在真實上，罷免團體卻長期利用錯誤的資訊，製造仇恨，此風不可長。罷團用與事實完全相反的謠言當成罷免理由，民主不需要透過造謠來選舉，公民團體也不能被造謠仔拿來當遮羞布。

張雅琳、許智傑上午與公民罷團「桃汰牛氓」領銜人陳曉煒、網紅女神下午茶等人在立法院舉行「回收牛煦庭，守護立法院」記者會。

張雅琳表示，牛煦庭罵自己的高中同學是垃圾，這絕不是牛煦庭一時失言或情緒失控，牛煦庭去年在國會擴權法案肢體衝突時，把許智傑往死裡打，對人民也表現出霸凌者姿態，卻不虛心檢討，人民納稅錢不應該養這種立委，立委不是用來打人、罵人、霸凌人。

許智傑指出，面對大罷免，國民黨立委最近什麼話都敢講，從垃圾、邊緣人、低端人口，什麼話都講得出來，把藍白立委罷掉，立法院才能恢復運轉，國家才能恢復運作。

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陳曉煒說，牛煦庭罵罷團提交的罷免理由是亂寫，但過去這幾月，牛煦庭的言行，證明罷團2月送交中選會的罷免理由書「千真萬確」。當初牛煦庭說自己為了龜山出來選立委是要施展手腳，不幸的是，牛煦庭到立法院卻是動手動粗，相當丟臉。

女神下午茶說，發起罷免是出於民主的基本權利，是身為選民的責任。桃園人發起罷免，也不是為了政黨仇恨，是因為愛自己的家鄉，牛煦庭口中的垃圾，是選民，是人民，不是垃圾，是讓牛煦庭進國會的人，不是選上了，就可以把人民當成垃圾丟掉。（編輯：翟思嘉）1140703