貿易談判後 美國取消對中國限制銷售EDA

（中央社台北3日電）據報導，美國政府已經取消對中國銷售晶片設計軟體（EDA）的出口許可要求。新思科技、西門子都正恢復在中國銷售此項受到限制的產品。



第一財經報導，新思科技2日收到美國商務部工業和安全局的信，通知稱與中國相關的出口限制現已撤銷，立即生效。新思科技正在努力恢復在中國銷售最近受到限制的產品，並將繼續評估與中國相關的出口限制對其業務、運營結果和財務的影響。

中國官媒央視新聞報導，德國西門子股份公司也是在2日收到美國政府通知，美方已取消對中國晶片設計軟體的出口限制。該公司已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問。



英國金融時報5月報導，美國政府下令美企停止向中國出售電子設計自動化軟體（Electronic Design Automation, EDA），即協助晶片設計自動化的工具。



除了銷售方證實收到美國政府通知，一家上海半導體晶片公司也表示，已經接到了海外EDA企業通知，稱放開了銷售限制，而該公司表示自己已早有準備，「這種遏制的跡象此前就有出現，因此我們購買了3年的EDA軟件授權保證公司的設計使用」。



第一財經報導，當前中國國內EDA市場仍被新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）、西門子（Siemens）3大國際巨頭主導，本土企業還未能形成與之相對抗的格局。有業內人士說，形成工具鏈還需要很長時間。



美中6月在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，中國商務部6月27日表示，雙方進一步確認了框架細節，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對中的一系列限制性措施。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1140703