彭博：美國取消對中國晶片設計軟體出口限制

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（中央社台北3日電）彭博社今天報導，隨著美中達到貿易協議，以放寬最近對關鍵技術的限制，美國政府取消了對中國銷售晶片設計軟體的出口許可要求。

報導表示，美國商務部已通知益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）及西門子（Siemens）3家晶片軟體設計供應商，指與中國展開相關業務不再需要獲得美國政府的許可。

報導表示，根據西門子聲明，西門子已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問權限。益華電腦及新思科技表示，正恢復相關業務。

美國商務部未有回覆彭博社的置評請求。

英國金融時報5月報導，據消息透露，美國政府已下令美企停止向中國出售電子設計自動化軟體（Electronic Design Automation, EDA），即是協助晶片設計自動化的工具。

當時的報導表示，益華電腦、新思科技和西門子數位化工業軟體公司，都接獲美國商務部通知暫停出售的消息。

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美中6月在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，中國商務部6月27日表示，雙方進一步確認了框架細節，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對中的一系列限制性措施。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）早前表示，美中已經簽署貿易諒解，內容明確寫入北京和華府於貿易談判裡達成的條款，包括中國承諾出口稀土。他稱，中國會向美國交付稀土，一旦落實，美國也將取消對中的反制措施。（編輯：陳鎧妤）1140703