加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
洛杉磯野火後多處民宅罕見發現致癌物「鈹」 長期暴露恐致命
首頁 / 兩岸

彭博：美國取消對中國晶片設計軟體出口限制

2025/7/3 11:35（7/3 11:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）彭博社今天報導，隨著美中達到貿易協議，以放寬最近對關鍵技術的限制，美國政府取消了對中國銷售晶片設計軟體的出口許可要求。

報導表示，美國商務部已通知益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）及西門子（Siemens）3家晶片軟體設計供應商，指與中國展開相關業務不再需要獲得美國政府的許可。

報導表示，根據西門子聲明，西門子已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問權限。益華電腦及新思科技表示，正恢復相關業務。

美國商務部未有回覆彭博社的置評請求。

英國金融時報5月報導，據消息透露，美國政府已下令美企停止向中國出售電子設計自動化軟體（Electronic Design Automation, EDA），即是協助晶片設計自動化的工具。

當時的報導表示，益華電腦、新思科技和西門子數位化工業軟體公司，都接獲美國商務部通知暫停出售的消息。

google news透過 Google News追蹤中央社

美中6月在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，中國商務部6月27日表示，雙方進一步確認了框架細節，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對中的一系列限制性措施。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）早前表示，美中已經簽署貿易諒解，內容明確寫入北京和華府於貿易談判裡達成的條款，包括中國承諾出口稀土。他稱，中國會向美國交付稀土，一旦落實，美國也將取消對中的反制措施。（編輯：陳鎧妤）1140703

延伸閱讀
5月進度／金融時報：川普令美企停止向中國出售晶片設計軟體彭博：川普與越南達成貿易協議 產地涉中國等地將徵40%關稅
延伸閱讀
華爾街日報：台積電三星海力士中國廠將禁用美國技術 不再豁免金融時報：中國延遲批准350億美元美國半導體併購案美中簽貿易諒解 美商務部長：北京交付稀土就取消反制
盧特尼克
美越貿易協議 分析：20%關稅可能適用東協地區川普不滿日本不買美國米 日政府：不考慮犧牲農業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：