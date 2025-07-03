亞德客：台幣升值未影響實際營運 第2季營收單季新高

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）氣動元件廠亞德客-KY今天下午公布6月自結合併營收新台幣27億元，月減3.03%，亞德客-KY指出，主要是產業需求季節性以及新台幣匯率升值影響，僅是報表匯率轉換，不影響實際營運財務，今年展望仍維持先前看法，預估整體業績可成長11%至13%區間。

亞德客-KY自結6月營收較2024年同期成長7.34%，6月電池、汽車及通用機械產業出貨較佳，第2季新台幣計價自結營收89.52億元，季增10.58%、較去年同期增加6%，創歷年單季新高，累計今年上半年自結營收170.48億元，年增9.05%，也創同期新高。

亞德客-KY說明，6月接單金額持續大於出貨金額，符合公司預期，6月營收及單日平均出貨額，仍受產業需求季節性影響，此外公司記帳貨幣是人民幣，合併財務報表以人民幣結帳後、再以某一匯率轉換成新台幣表達，近期因新台幣大幅升值，影響相關財務數字以新台幣表達的增長率變低，僅是報表匯率轉換，並不影響實際營運財務數據。

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展望下半年，亞德客-KY預期，中國大陸政府仍會視狀況持續發布政策支持，加上公司持續開發新產品、按照各產業狀況提出相對應銷售策略提高市占率，2024下半年營收比較基礎較低，即使國際局勢仍有不確定因素，但亞德客-KY對今年展望，仍維持先前看法。

亞德客-KY先前評估，今年在氣動元件業績可成長10%，較整體氣動元件產業成長個位數百分比為佳，產品價格持穩，上調今年集團整體業績可成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）。（編輯：楊凱翔）1140703