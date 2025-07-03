歐盟重申台海和平重要性 外交部：顯示高度重視

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（中央社記者楊堯茹台北3日電）歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯2日與中國外長會面時表達對台海和平的關切。外交部發言人蕭光偉今天表示，歐盟對外事務部自去年多次表達關切，顯示對台海情勢的高度重視。

歐盟對外事務部發布聲明指出，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）2日於「第13屆歐中高階戰略對話」與中國外交部長王毅會面，卡拉斯重申歐盟遵循一中政策，強調反對任何透過武力或脅迫手段片面改變現狀的行徑。歐盟同時也對中國的人權問題及對歐洲進行複合式威脅表達關切。

對此，外交部發言人蕭光偉下午回覆中央社提問指出，中國自去年5月以來3度對台進行大規模軍事演習，歐盟對外事務部均於第一時間發表聲明表達關切，強調台海和平穩定對區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性，歐盟對維護台海現狀有直接利益（a direct interest）。

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蕭光偉強調，卡拉斯會晤中國高層時，再次提出關切，顯示歐盟對台海情勢的高度關注與重視，外交部對此表示歡迎與肯定。

蕭光偉說，外交部將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以確保台海現狀和印太區域的和平與穩定。（編輯：萬淑彰）1140703