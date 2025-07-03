台灣郵輪市場名列前茅 航線破900條訂單翻倍

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（中央社記者余曉涵台北3日電）不少人喜歡郵輪旅遊，台灣在郵輪的亞洲市場中名列前茅；業者統計，最受歡迎航線是基隆港為出發地，最愛的目的地以日韓為主，郵輪商品航線已破900條，訂單也翻倍成長。

旅遊業者AsiaYo今天發布新聞稿表示，各大郵輪品牌未來聚焦在擴大國際航線布局，而台灣在亞洲市場中名列前茅，今年郵輪商品已經突破900條航線，並預估全年訂單將翻倍成長。

AsiaYo表示，根據統計，目前台灣最受歡迎的還是以基隆港為出發地的郵輪航線，旅客最愛的目的地依舊以日韓為主，前三名分別為沖繩、石垣島、濟州島。而Fly Cruise航線則是東南亞、歐洲、美國等出發最受歡迎。

搭乘郵輪的旅客客群方面，AsiaYo說，客戶的年齡層明顯下降，相較於以往郵輪旅遊都是以長輩為最大宗，現在平均年齡在30到49歲為主，分析原因為線上平台的特性，郵輪旅遊已經成為情侶、夫妻、閨蜜等客群的旅行新選項。

AsiaYo行銷長游棨元表示，台灣郵輪產業正迎來一個充滿機遇的新時代，從港口建設到航線拓展，從服務品質到市場定位調整，都顯示出台灣將積極迎接這一波郵輪旅遊的黃金時期。

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游棨元說，台灣郵輪市場正在轉型，運用網路科技訂購的旅客逐漸增多，且搭乘的年齡層也有降低的趨勢，台灣郵輪市場將持續成為旅遊的亮點，2025年能創造翻倍的線上訂單。

除郵輪發展帶動旅客出遊外，旅天下指出，下半年新增國定假日，也帶動旅遊規劃的彈性與頻率，加上台幣走強、國際局勢動盪，導致市場憂心油價走揚，機票成本攀升，不少旅客提前規劃下半年至明年的旅程，整體訂單量較前1年同期成長逾2成，且訂單能見度直達明年3月；熱門產品集中於日本、韓國賞楓、滑雪與歐洲長天數行程。（編輯：吳素柔）1140703