房仲：薪資追不上房價 北市購屋壓力最重

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（中央社記者何秀玲台北3日電）房仲業根據聯徵中心今年第1季房貸資料，以及4月勞退新制「平均提繳工資」數據，觀察六都加新竹縣市房貸負擔率，推估發現包含台北市、新北市及台中市的受僱勞工，個人平均月薪不夠在當地購屋繳房貸，以台北市超支最嚴重。

台灣房屋今天發出新聞稿表示，如以貸款8成、單一利率2.282%、30年期本息攤還來估算，台北市第1季平均鑑估房價新台幣2621萬元，平均月付房貸8.05萬元，平均月薪約為5.46萬元，若將月薪全額繳房貸，仍差2.59萬元資金缺口才能繳清。

另外，個人月薪不夠繳房貸的縣市，還有新北市和台中市。

新北市平均月薪4.38萬元，第1季平均房價1560萬元，月付房貸推算為4.79萬元，仍差0.41萬元。

台中市平均月薪3.98萬元，第1季平均房價為1313萬元，月付房貸推估為4.03萬元，仍差0.05萬元。

台灣房屋觀察，「薪情」最佳的城市為新竹市，勞工平均月薪達7.36萬元，如以新竹市第1季平均房價1936萬元，估算月付房貸約為5.95萬元，月薪繳完房貸，還有約1.41萬元可當生活開支，不過房貸仍占月收入8成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價水位高漲，以平均貸款金額試算月付房貸金額，已吃掉個人月薪8成以上，薪資水平明顯跟不上房價；單身購屋難度大，特別是在台北市。

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她指出，若非仰賴家庭資源或雙薪家庭，恐難以在台北置產，導致部分年輕人選擇遷往外圍房價相對親民地區購屋成家，出現所謂「脫北」現象。

張旭嵐表示，反觀新竹市受惠於科技產業高薪結構，薪資水準明顯優於其他都會區，房價水位也比台北市相對溫和；不過近年新竹房價上揚，拉升房貸負擔，約占薪水8成，一般建議月付房貸占薪資比例約3至4成，才能兼顧生活開支。（編輯：張良知、楊凱翔）1140703