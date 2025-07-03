韓星劉亞仁吸毒案 緩刑2年定讞

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國演員劉亞仁因涉毒在法院一審中被判1年有期徒刑，二審中改判1年有期徒刑、緩刑2年，最高法院今天維持二審判決定讞。

韓國最高法院（大法院）今天開庭宣判劉亞仁吸毒案，最終維持二審判決，處以1年有期徒刑、緩刑2年，罰金200萬韓元（約新台幣4.5萬元）。

對於劉亞仁在接受教唆他人吸食大麻搜查初期，涉嫌要求友人刪除電話內容等企圖湮滅證據的罪嫌，最高法院同樣維持無罪判決。

劉亞仁涉嫌在2020年至2022年間使用麻醉劑丙泊酚（Propofol，又稱異丙酚）多達181次，在2021年5月至2022年8月間44次以他人名義非法取得兩種類、共1100多錠安眠藥。2023年1月與友人前往美國時吸食大麻，且有教唆他人吸食之嫌。

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法院在去年9月的一審中判處劉亞仁1年有期徒刑及200萬韓元罰金、150多萬追繳款。今年2月的二審中獲緩刑，較先前輕判。

當時法院說明，劉亞仁利用法律漏洞，以家人、朋友的名義犯下罪行，應予譴責；但考慮劉亞仁長期受失眠及憂鬱症所苦，現在已大幅克服對藥物的依賴，保證不會再犯下同樣過錯，因此給予減刑。（編輯：張芷瑄）1140703