投資台灣3大方案延至116年 拚吸引1.2兆投資

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院會今天通過「投資台灣3大方案2.0」，將方案延長至民國116年，並且產業擴大適用範圍，納入5大信賴產業、服務業、大健康產業，同時新增貸款額度新台幣7200億元，期盼至116年時能吸引企業投資1.2兆元，創造8萬個就業機會。

投資台灣3大方案因美中貿易戰1.0而起，去年底屆期，內容包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，以及中小企業加速投資行動方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，並統一由投資台灣事務所擔任服務窗口。

行政院會今天通過投資台灣3大方案2.0版本，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中說，政府在2.0版本會提供中小微企業更多協助，也期盼台商與在地大小企業持續加碼投資，與政府攜手合作推動經濟發展，掌握AI等新興技術的轉型契機，維持台灣在全球產業版圖中關鍵地位。

根據經濟部方案，投資台灣3大方案2.0將延長至116年，預計至116年吸引企業投資新台幣1.2兆元，創造8萬個本國就業機會，促進企業運用AI轉型。方案重點部分，產業將擴大適用範圍，除既有5加2產業創新領域，還會聚焦5大信賴產業、服務業、大健康產業及6大核心戰略產業，同時新階段也將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，提升整體產業競爭力。

3大方案優惠措施也將加碼，114年至116年部分將新增貸款額度新台幣7200億元，由三大方案平均分配，且大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助新台幣20億元以內0.7%、20億元至100億元0.5%及逾100億元0.3%，中小企業支付銀行委辦手續費部分均調整為1%，支付期限仍維持3年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

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移工人數協助部分，截至5月底，勞動部已核准約5700名移工，而累計實際有聘僱的外國人則約1700人。未來方案則提升移工優惠，聘僱本國籍員工薪資如達新台幣3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%，若聘僱本國員工薪資達新台幣3.82萬元，移工比率上限可由40%提至45%，其餘申請及行政規則維持不變。

對於延長方案是否有主力想吸引的業者，或是已有鎖定的外商目標。經濟部次長江文若在院會後記者會指出，投資台灣3大方案希望全球台商或國外企業能均衡來台投資，任何有助台灣經濟發展的部分，政府都會給予支持，目前已有掌握潛在案件，但基於對申請人的尊重，不便對外透露。（編輯：林興盟）1140703